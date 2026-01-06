Domen Prevc lidera la última prueba del Cuatro Trampolines, en Bischofshofen

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El esloveno Domen Prevc, líder del Cuatro Trampolines y de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúan las etapas de este torneo-, lidera la última prueba del prestigioso certamen navideño, que se disputa este martes en la rampa grande de Bishofshofen (Austria).