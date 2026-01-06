Polideportivo
Domen Prevc lidera la última prueba del Cuatro Trampolines, en Bischofshofen

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El esloveno Domen Prevc, líder del Cuatro Trampolines y de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúan las etapas de este torneo-, lidera la última prueba del prestigioso certamen navideño, que se disputa este martes en la rampa grande de Bishofshofen (Austria).

Prevc, ganador en Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen -ambas en Alemania- y segundo el pasado domingo en Innsbruck (Austria), ejecutó el salto más largo de la ronda, de 138 metros, y lidera con 150,4 puntos, seis décimas más que el japonés Ryoyu Kobayashi, que saltó 137.

Los austriacos Daniel Tschofenig -ganador del Cuatro Trampolines el año pasado-, con 146,5 puntos, Jan Hörl -con 146,2- y Stephan Embacher, con 144,2, ocupan los puestos del tercero al quinto, respectivamente.

La cuarta prueba del 'Vierschanzentournee,' en la Paul-Ausserleitner-Schanze de Bischofshofen, se completará a continuación con la ronda de los treinta primeros: los 25 ganadores de los enfrentamientos directos y los cinco mejores perdedores (´lucky loosers').