El cubano Aaron Sánchez es proclamado como el lanzador del año en el béisbol dominicano

Sánchez fue elegido tras una votación en la que participaron periodistas que cubren el torneo de béisbol invernal dominicano.

Sánchez superó a su compatriota Óscar De La Cruz y al estadounidense Patrick Weigel, de las Estrellas Orientales; al cerrador Jean Carlos Mejía de los Tigres del Licey, así como a su compañero de equipo, el estadounidense Joe Corbett de los Toros del Este y al también estadounidense Grant Gavin de Leones del Escogido.

Sánchez se afirmó como líder de la rotación de abridores del equipo.

Cubrió 5 o más entradas en cada una de sus 8 aperturas. Y sumó 6 presentaciones en las que trabajó 6 o más episodios.

Ocupó el tercer lugar en entradas lanzadas (46.1), tuvo 6 aperturas en las que le anotaron una carrera limpia o menos y no permitió más de 2 anotaciones limpias en su labor con los Toros.

Sánchez, a quien apenas le anotaron 8 carreras limpias, ponchó a 34 rivales y solo regaló 9 bases por bolas. Lideró en porcentaje de carreras limpias permitidas (1.55), mientas dejó un registro de 4 victorias y 2 derrotas.

Con la aportación de Sánchez, los Toros alcanzaron el segundo lugar en la serie regular y se clasificaran a la postemporada de la liga dominicana.