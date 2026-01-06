Trapani se presenta en Champions con 5 jugadores y abandona a los pocos minutos

El combinado italiano de Trapani Basket, envuelto en la incertidumbre por su situación financiera, que ha provocado la desbandada de jugadores, no se presentó en la última jornada de Serie A ante el Virtus Bolonia, por lo que el partido se le dio por perdido un total de 20-0.

Lea más: Djokovic se baja de Adelaida

En este caso, fueron cinco jugadores los que saltaron a pista, entre ellos dos canteranos de 17 y 18 años. Los jugadores del equipo siciliano no compitieron como se espera en una competición continental y el parcial de 38-5 en los primeros 7 minutos dio cuenta de ello.

Tras pocos minutos los jugadores fueron abandonando la pista hasta dejar a los dos canteranos solos. Uno de ellos cometió su quinta falta personal y los colegiados decretaron el final del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del club, Valerio Antonini, agradeció a los jugadores por saltar al campo y evitar una multa de 600.000 euros. “Agradezco a los jugadores que han viajado a Bulgaria para hacer esta aparición, claramente indecorosa, pero que evita al club una multa de 600 000 que la Basketball Champions League nos había comunicado en caso de incomparecencia”, escribió en Facebook.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Gracias a la Federación Italiana de Baloncesto y a la Liga por habernos reducido a estas condiciones, bloqueando las inscripciones, no permitiendo el 5+5 ni la inscripción del entrenador Latini. Una vergüenza absoluta a la que ni siquiera la federación de Sicilia ha intentado poner freno. La hora de la verdad llegará tras los pasos que se han dado en estas horas y los daños que nos han causado son incalculables”, sentenció. EFE