Águilas se imponen y extienden la pesadilla de los Gigantes en la semifinal de la Lidom

Con el triunfo, las Águilas se mantienen en el tercer lugar de la semifinal, detrás de Leones del Escogido y Toros del Este, ambos con 6-2, y en último lugar los Gigantes, quienes han perdido cada uno de sus ocho partidos en esta postemporada.

Las Águilas tomaron la delantera en la primera entrada cuando Taveras envió la pelota por encima de la pared del estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís (nordeste).

Los Gigantes igualaron el marcador en el cierre de esa primera entrada, cuando Johan Rojas conectó un indiscutible para llevar a Gustavo Núñez hasta la registradora.

En la segunda entrada, Alberto Rodríguez pegó un sencillo y, al intentar avanzar hasta la segunda base, fue golpeado en el rostro por la pelota lanzada por el jardinero nicaragüense Ismael Munguía, lo que provocó que, al distanciarse la bola, Aderlin Rodríguez llegara hasta el plato con la segunda carrera de las cuyayas.

El golpe provocó una cortadura en el pómulo derecho a Rodríguez, que requirió de una sutura, pero no hubo fractura, según lo reportado por las Águilas Cibaeñas.

Los potros contraatacaron en ese mismo segundo capítulo, cuando José Sirí, con Francisco Mejía en los senderos, desapareció la pelota del parque y le brindó la delantera (3-2) en ese momento.

El partido se mantuvo sin variaciones hasta la parte alta de la octava entrada, cuando las Águilas anotaron cuatro carreras para irse al frente.

La primera anotación de los amarillos en ese octavo capítulo, la remolcó Perdomo con un doble, con el cual remolcó a Taveras.

Perdomo luego llegó hasta la registradora por sencillo de Cristhian Adames, quien también pisó el plato, por picheo descontrolado del relevista Jimmy Cordero.

La cuarta y última vuelta de las Águilas en el partido, llegó en las piernas de Steward Berroa, quien anotó por error en tiro del receptor Mejía, lo que le permitió avanzar hasta el plato.

Los Gigantes se acercaron en el marcador en la parte baja de esa octava entrada, al anotar dos vueltas, por rodado a la primera base de Leury García, que aprovechó Pablo Reyes para anotar, y por incogible de Carlos Franco, para remolcar a Mejía.

En la novena, Munguía llegó a las bases con un sencillo, representando la carrera del empate, con dos outs, pero el norteamericano Burch Smith (2) ponchó a Reyes para terminar la entrada, lograr el salvamento y poner punto final al juego.

Ambos equipos dependieron de su picheo de relevo, luego de que el norteamericano Shane Greene lanzara apenas dos entradas de dos carreras, una de ellas inmerecida, para los Gigantes, mientras que Osvaldo Bidó permitió tres carreras, dos de ellas limpias, en sólo 1.1 episodio para las Águilas.

La victoria fue para el cubano Yoan López, quien retiró un bateador, y la derrota para Luis Frías, quien fue atacado con cuatro carreras, una de ellas inmerecida, en un tercio de entrada.

Este miércoles los Gigantes reciben a los Leones en San Francisco de Macorís y las Águilas a los Toros en Santiago (norte).