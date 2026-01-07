Dos españoles, Ereño y Moscatel, a la caza de las tres plazas para jugar en LIV Golf

Algo más de 80 jugadores de 24 países están inscritos en la tercera edición de la escuela de promoción de LIV Golf, que se prolongará hasta el próximo domingo en el campo de Black Diamond Ranch en Lecanto, con cuatro rondas eliminatorias de 18 hoyos, en las que solo avanzarán a las dos últimas los veinte mejores.

Los tres primeros clasificados se incorporarán al circuito saudí, en el que militan jugadores como los españoles Jon Rahm y Sergio García, el estadounidense Bryson DeChambeau o el inglés Tyrrell Hatton y cuyo primer torneo se celebrará en Riad del 4 al 7 de febrero.

El grueso de los participantes en Florida entrarán mañana en liza y los veinte mejores de la ronda se unirán a otra veintena exenta de la primera jornada.

Al término de la segunda sesión, de nuevo serán los veintes mejores los que pasen a la fase final que se celebrará el sábado y domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ereño, de 22 años y nacido en Madrid, se proclamó campeón de España de profesionales el pasado 23 de noviembre pocos meses después de concluir su etapa universitaria en Estados Unidos, durante la que llegó a ser sexto en el ránking mundial amateur.

Moscatel, de 27 años y natural de Lleida, tuvo el pasado año la tarjeta del DP World Tour, el circuito europeo, después conseguirla en el Challenge Tour.

Junto a Rahm y Sergio García, en LIV juegan otros tres españoles: David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu.

Además de los tres billetes para jugar en la liga saudí, los primeros diez clasificados tendrán una exención para disputar las Series Internacionales, un grupo de nueve torneos del circuito asiático.

Entre los jugadores con más nombre inscritos en Florida están el inglés Chris Wood, quien jugó la Copa Ryder en 2016 y ganó tres títulos del circuito europeo, el filipino Miguel Tabuena, olímpico con su país y tercer clasificado en las Series Internacionales del pasado año, y el francés Alex Levy, cinco veces ganador del DP World Tour.

También buscarán una de las tres plazas en juego los mexicanos Luis Carrera y José Islas y el peruano Julián Perico.