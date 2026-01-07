Finlandés Hallberg lidera el eslalon nocturno de Madonna di Campiglio

Hallberg cubrió el primer recorrido en la pista Canalone Miramonti -de 60 puertas, con salida a 1.725 metros y un desnivel de 180- en un tiempo de 50 segundos y 29 centésimas, 16 menos que el suizo Tanguy Nef, que ocupa el segundo puesto en una prueba que se decidirá a partir de las nueve de la noche (las 19.00 horas GMT) con la segunda y decisiva manga, reservada a los mejores.

El francés Clement Noel, actual campeón olímpico de la disciplina, ocupa la tercera plaza provisional, a 23 centésimas de Hallberg.