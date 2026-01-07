Polideportivo
07 de enero de 2026 - 15:00

Finlandés Hallberg lidera el eslalon nocturno de Madonna di Campiglio

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El finlandés Eduard Hallberg lidera de forma provisional el eslalon nocturno puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputa este miércoles en la estación italiana de Madonna di Campiglio.

Por EFE

Hallberg cubrió el primer recorrido en la pista Canalone Miramonti -de 60 puertas, con salida a 1.725 metros y un desnivel de 180- en un tiempo de 50 segundos y 29 centésimas, 16 menos que el suizo Tanguy Nef, que ocupa el segundo puesto en una prueba que se decidirá a partir de las nueve de la noche (las 19.00 horas GMT) con la segunda y decisiva manga, reservada a los mejores.

El francés Clement Noel, actual campeón olímpico de la disciplina, ocupa la tercera plaza provisional, a 23 centésimas de Hallberg.