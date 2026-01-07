Paraguay será anfitrión en la Copa América

Paraguay volverá a ser protagonista en el escenario continental al confirmarse como sede de la Copa América de Futsal 2026, certamen que se disputará del 24 de enero al 1 de febrero.

Nuestro país albergará una vez más uno de los torneos más importantes de la disciplina en Sudamérica, reafirmando su condición de referente regional en la organización de grandes eventos deportivos.

La competencia, que se realizará en el COP Arena de Luque, reunirá a las principales selecciones del continente, que buscarán el título y la clasificación a los eventos mundialistas.

La designación de Paraguay como anfitrión responde a la experiencia organizativa demostrada en ediciones anteriores y al crecimiento sostenido del futsal a nivel local, consolidando al país como una plaza clave para el desarrollo.

La selección paraguaya jugará frente a Perú, Ecuador, Uruguay y Argentina.