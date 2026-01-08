Facu González: Del Barcelona ya hablaremos, tenemos la cabeza puesta en el Zaragoza

El '16 verdiblanco' señaló, en rueda de prensa, tras la tercera sesión de entrenamientos de la semana, que el Racing tiene ganas de revertir los tres empates consecutivos que lleva en LaLiga Hypermotion y poder celebrar una nueva victoria con su gente.

Además, esa victoria daría al elenco de José Alberto López el liderato en solitario de la primera vuelta de Segunda División, algo que, a ojos de Facu, serviría para mostrar el gran nivel que ha dado el equipo.

Reconoció que ganar frente al conjunto maño sería hacer bueno el empate cosechado en Valladolid, y apuntó que, "cuando no se puede ganar un partido, es importante no perderlo".

Precisamente, del equipo de Rubén Sellés destacó que, pese a que llegará a El Sardinero "tocado", compite todos los partidos al máximo. "Tenemos que demostrar nuestro mejor nivel para poder ganar. Tenemos que salir a demostrar el porqué vamos líderes", dijo.

Facu afirmó que, en lo individual, se encuentra muy bien, y cree que está demostrando su valía cuando le está tocando jugar mientras que, cuando sale del once, entrena "más fuerte que nunca" para poder recuperar su sitio.

También consideró que lo bueno que tiene el equipo es que todos compiten al máximo cada día.