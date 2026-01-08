Los empleados de LaLiga avalan el plan de la IA: seis de cada diez la usan de forma diaria

El responsable de Adopción y Desarrollo de IA en LaLiga, Javier Gil, expuso este jueves los resultados del plan piloto en un encuentro con los medios en la sede de la institución en Madrid, en el que destacó que esta organización no pretende que esta tecnología reemplace a las personas, sino "hacerlas más valiosas".

"Cuando se combina formación, criterio humano y agentes de IA bien diseñados, el impacto es real y sostenible, y los empleados están más satisfechos", señaló Gil, quien estuvo acompañado en el acto por el director de Innovación, Tecnología y Nuevos Negocios del Grupo Baskonia Alavés, Aitor Jiménez.

Según el estudio de LaLiga, el uso intensivo de la inteligencia artificial a diario ha pasado del 33 al 72 por ciento, lo que pone de relieve, en opinión de la patronal de clubes profesionales de fútbol, que este instrumento "ha dejado de ser experimental para convertirse en una herramienta de trabajo cotidiana".

En relación con la impresión del trabajo diario, el porcentaje de empleados que cree que sus labores son "mucho más fáciles" gracias a la IA se incrementó del 22,2 al 35,8 por ciento, mientras que para el 27,2 por ciento, la calidad del trabajo ha mejorado de forma notable, frente al 13,1 por ciento de la fase inicial.

Cuatro de cada diez (39,1 por ciento) consideran que la IA permite ahorrar tiempo, lo que, en opinión de la institución que preside Javier Tebas, permite llevar a cabo un trabajo "menos reactivo" y dedicar más espacio a tareas como la generación de nuevas ideas o la mejora de los procesos.

Gil explicó que uno de los pilares de la implantación de la IA en el trabajo diario ha sido la formación en el lenguaje computacional para sacar mayor partido a la tecnología.

También enfatizó la función de los agentes de IA, asistentes especializados según el área de trabajo que están integrados en la plataforma corporativa de la LaLiga y que permiten automatizar tareas, generar informes y analizar información "sin perder el control humano ni la responsabilidad sobre las decisiones".