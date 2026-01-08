Toros y Águilas mantienen su paso arrollador en semifinal del béisbol dominicano

Estas victorias permiten a Toros y Leones, que se encuentran empatados en el primer lugar de la semifinal, con registro de 7-2, sacar ventaja de tres juegos a las Águilas Cibaeñas (4-5) y de siete encuentros a los Gigantes del Cibao (9-0), quienes continúan sin conocer el triunfo en la postemporada.

Juan Brito e Ismael Alcántara sacaron la pelota del parque para comandar el demoledor ataque desplegado por los Toros frente a las Águilas, a las que derrotaron en el estadio Cibao, de Santiago (norte).

Brito, que anotó tres carreras y produjo dos vueltas, fletó su tablazo de cuatro esquinas en la tercera entrada, con un hombre en circulación, mientras que Alcántara, quien entró a juego en lugar de Celestino por lesión, conectó su jonrón de dos carreras en la parte alta del séptimo episodio.

En el ataque de los taurinos también contribuyeron Rafael Lantigua con dos anotadas y tres remolcadas; Eloy Jiménez, con tres anotadas y una producida; el estadounidense Felipe 'Tres' Barrera, con dos impulsadas y una anotada, y Jeimer Candelario, con anotada e impulsada.

El también estadounidense Justin Courtney lanzó cinco episodios de una carrera para llevarse la victoria por el equipo que dirige Víctor Estévez

El picheo de las Águilas fue incapaz de detener la ofensiva de los Toros al recibir 15 indiscutibles, mientras que otorgaron 11 bases por bolas, lo que combinaron con dos errores defensivos, para recibir las 17 anotaciones con las que fueron bombardeados este miércoles.

Jorge Taveras, quien inició por las Águilas, aceptó cuatro carreras en tres capítulos sobre el montículo y cargó con la derrota por las cuyayas.

Leody Taveras anotó la única carrera en el partido para los dirigidos por el colombiano Luis “Pipe” Urueta.

El estadounidense Travis Lakins tuvo una sólida presentación monticular, Pedro Severino lo respaldó con un cuadrangular de dos carreras y anotó dos veces para comandar el ataque de los Leones, que lograron la victoria ante los Gigantes en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Lakins lanzó 5.2 de solo dos imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores para acreditarse la victoria por los escarlatas.

Severino disparó su cuadrangular de dos vueltas en la cuarta entrada, colocando la ventaja definitiva para los Leones, quienes también contaron con remolcadas de Raimel Tapia, Sócrates Brito y Erik González.

Johan Rojas pegó dos indiscutibles para ser el más destacado en la ofensiva por los Gigantes.

El estadounidense Steven Moyers permitió tres carreras en 2.1 entradas y cargó con la derrota por los potros.

Este jueves los Toros recibirán a los Gigantes en La Romana (este), y los Leones visitarán a las Águilas en Santiago.