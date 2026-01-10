Los Falcons nombran como presidente del equipo a su leyenda Matt Ryan

"A lo largo de sus notables 14 años de carrera en Atlanta, el liderazgo de Matt, su conocimiento del juego y su incansable afán por ganar lo convirtieron en el jugador más exitoso en la historia de nuestra franquicia. Confío en que esas mismas cualidades serán de gran beneficio al asumir este nuevo cargo", aseveró el directivo.

Los Falcons, que concluyeron la temporada regular con marca negativa de ocho triunfos y nueve victorias, registro que los dejaron fuera de 'playoffs', iniciaron una reestructura que incluyó, además de la búsqueda de un nuevo presidente, puesto que hoy ocupa Ryan, la salida del entrenador Raheem Morris y del gerente general Terry Fontenot.

"Desde su tiempo como jugador hasta su etapa como analista en CBS, Matt siempre ha sido un estudioso del juego y aporta una profunda comprensión de la NFL actual. Tengo plena confianza en Matt mientras nos esforzamos por ofrecer un equipo de campeonato para los aficionados de Atlanta y de los Falcons de todo el mundo", puntualizó Arthur Blank.

Matt Ryan tiene 40 años y hasta hace unos días se desempeñaba como analista para la cadena CBS. Como jugador, actuó con los Falcons desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2008 hasta el 2021, un año antes de que se retirase de la NFL con los Indianapolis Colts.

En su carrera, el ex quarterback acumuló 62.792 yardas por pase, 381 'touchdowns' (anotaciones) y 183 intercepciones. Fue designado Jugador Más Valioso de la Temporada y Jugador Ofensivo de Año en 2016, recibió cuatro llamados al Pro Bowl y una vez fue nombrado All-Pro.

Su nombre forma parte del Anillo de Honor de los Falcons.

"Arthur me dio la oportunidad de mi vida hace casi veinte años, y lo ha vuelto a hacer hoy. Aprecio el tiempo que pasé con los Colts y en la CBS, pero siempre he sido un Falcon. Se siente genial estar en casa. Mi compromiso con el éxito de esta franquicia no ha cambiado. Estoy listo para ayudar a escribir un nuevo capítulo de excelencia", aseguró Matt Ryan después de su nombramiento.

Los Falcons no clasifican a los playoffs desde la temporada 2017, cuando perdieron en la ronda divisional ante los Philadelphia Eagles.

Atlanta es uno de los 11 equipos de la NFL que nunca ha ganado un Super Bowl. Perdió las dos ediciones que disputó; en la número XXXIII cayó ante Denver Broncos y en la LI sucumbió contra los New England Patriots.