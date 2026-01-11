19-23. Los 49ers eliminan a los campeones Eagles y van a la ronda divisional de NFL

En la siguiente ronda, los 49ers se medirán a los Seattle Seahawks, el mejor equipo de la NFC. En la otra eliminatoria Los Angeles Rams chocarán con los Chicago Bears.

Con los gambusinos brillaron Brock Purdy, con par de envíos de anotación, y Christian McCaffrey, con dos recepciones de touchdown.

San Francisco tuvo un gran inicio con una ofensiva que recorrió 76 yardas hasta la recepción en las diagonales de Demarcus Robinson; Philadelphia replicó con una serie poderosa de 63 yardas que culminó en un acarreo a la zona pintada de Dallas Goedert, que colocó el juego 6-7 porque Jake Elliott falló el punto extra.

En el segundo cuarto los monarcas dieron vuelta al marcador 13-7 gracias al segundo touchdown de Goedert, ahora con una recepción.

En el intento de respuesta, los 49ers perdieron a George Kittle, una de sus principales armas ofensivas, por una lesión en su pierna derecha por la que fue retirado del campo en el carrito de emergencias. Se teme que el ala cerrada se rompió el tendón de Aquiles.

A pesar de ello, en la misma serie los gambusinos se acercaron 13-10 vía un gol de campo que conectó Eddy Pineiro.

En el tercer cuarto la presión de la defensiva local sobre Brock Purdy surtió efecto. Quinyon Mitchell interceptó a una ofensiva que amenazaba con remontar.

Philadelphia aprovechó el momento para alargar la diferencia 16-10 gracias a un gol de campo de Jake Elliott.

En el inicio del último periodo San Francisco tomó la delantera 16-17 luego de una jugada reversible en la que Jauan Jennings conectó en la anotación con Christian McCaffrey.

Los Eagles reaccionaron empujados por su defensiva y la segunda intercepción de Mitchell, que permitió retomar el mando 19-17 con un gol de campo.

Brock Purdy se repuso del error y lideró a su equipo a zona roja, donde tuvo paciencia para encontrar a McCaffrey en la anotación para ir arriba 19-23 a tres minutos del final.

La defensiva visitante creció en la última serie de Eagles a los que mantuvo a raya en el intento de regreso.

Más tarde este domingo Los Angeles Chargers visitarán a los New England Patriots.

La ronda de comodines arrancó el sábado, cuando Los Angeles Rams superaron 31-34 a Carolina Panthers y Chicago Bears remontaron 18 puntos en el último periodo para eliminar 31-27 a Green Bay Packers.

La actividad concluirá el lunes con el Steelers-Texans.

Resultados de la ronda de comodines de la NFL:

Sábado 10.01: Panthers 31-34 Rams, Bears 31-27 Packers.

Domingo 11.01: Jaguars 24-27 Bills, Eagles 19-23 49ers, Patriots-Chargers.