Lunes 12 de enero de 2026

Redacción Deportes. La octava etapa de la Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, se disputa este lunes con salida y meta en Wadi Ad Dawasir, con 717 kilómetros totales, 481 de ellos cronometrados. Lideran las generales el australiano Daniel Sanders (KTM), en motos, y el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), en coches.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 8ª etapa: Wadi Ad Dawasir–Wadi Ad Dawasir. 717 km totales, 481 de ellos cronometrados.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz (00.00 GMT), Indiana Pacers-Boston Celtics y Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (00.30), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (01.30), Sacramento Kings-Los Angeles Lakers (03.00) y Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets (03.30).

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

- España. LaLiga EA Sports. 19ª jornada (FOTO): Sevilla-Celta (20.00 GMT).

- Francia. Copa. 1/16 final. PSG-París FC (20.10 GMT).

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 final: Liverpool-Barnsley (19.45 GMT).

- Italia. 20ª jornada (FOTO): Juventus-Cremonese (19.45 GMT).

- Serie Rio de la Plata: Cerro Largo-At. Tucumán (00.00 GMT del martes).

- Uruguay. Copa de la Liga AUF: Boston River-Danubio (21.00 GMT) y Peñarol-Central Esp. (00.30 GMT del martes).

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

