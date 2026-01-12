Balonmano: Guerreras U20 debutan contra Chile en el SCA+Trophy

El certamen de balonmano tiene una vez mas a nuestra capital como sede de un evento internacional como tantas veces se ha repetido en los últimos años.
Hay 8 selecciones que disputarán este clasificatorio:
Grupo A: Argentina, Uruguay, Colombia y El Salvador;
Grupo B: Brasil, Chile, Guatemala y Paraguay.
* Programación. Lunes: 14:00 Uruguay vs. El Salvador; 16:00 Brasil vs. Guatemala; 18:00 Argentina vs. Colombia, 20:00 Chile vs. Paraguay.
Martes: 14:00 Guatemala vs. Chile; 16:00 Colombia vs. Uruguay; 18:00 El Salvador vs. Argentina; 20:00 Paraguay vs. Brasil.
Miércoles: 14:00 Colombia vs. El Salvador, 16:00 Brasil vs. Chile, 18:00 Argentina vs. Uruguay, 20:00 Paraguay vs. Guatemala.
Las semifinales, juegos cruzados entre el 1° y 2° de cada grupo, serán el jueves, mientras la gran final y partidos por los demás puestos serán el viernes.