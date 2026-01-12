Polideportivo
12 de enero de 2026 - 18:10

Balonmano: Guerreras U20 debutan contra Chile en el SCA+Trophy

Las guerreritas confiadas para una gran actuación en casa.
La selección paraguaya competirá desde este lunes en el SCA Handball Femenino Sub 20 + IHF Trophy “Paraguay 2026” clasificatorio para el Mundial de la categoría. El certamen se disputará en el SND Arena hasta el viernes.

Por ABC Color

El certamen de balonmano tiene una vez mas a nuestra capital como sede de un evento internacional como tantas veces se ha repetido en los últimos años.

Hay 8 selecciones que disputarán este clasificatorio:

Grupo A: Argentina, Uruguay, Colombia y El Salvador;

Grupo B: Brasil, Chile, Guatemala y Paraguay.

* Programación. Lunes: 14:00 Uruguay vs. El Salvador; 16:00 Brasil vs. Guatemala; 18:00 Argentina vs. Colombia, 20:00 Chile vs. Paraguay.

Martes: 14:00 Guatemala vs. Chile; 16:00 Colombia vs. Uruguay; 18:00 El Salvador vs. Argentina; 20:00 Paraguay vs. Brasil.

Miércoles: 14:00 Colombia vs. El Salvador, 16:00 Brasil vs. Chile, 18:00 Argentina vs. Uruguay, 20:00 Paraguay vs. Guatemala.

Las semifinales, juegos cruzados entre el 1° y 2° de cada grupo, serán el jueves, mientras la gran final y partidos por los demás puestos serán el viernes.