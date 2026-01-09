Balonmano: Guerreritas a Rumania

Las ciudades donde se disputarán los distintos grupos de la fase inicial del torneo de hándbol serán Cracovia, Mioveni, Pitesti y Ramnicu Valcea.

Lea mas: Guerreritas U18 van al Mundial

El representativo paraguayo consiguió su clasificación mundialista en el Campeonato Sur Centro América de Handball que se desarrolló en noviembre pasado en nuestra capital, en el SND Arena.

El certamen regional otorgó 4 cupos al mundial, y las guerreritas ya clasificaron al llegar como el mejor segundo, detrás de Brasil, Argentina y Uruguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro clasificatorio con el SCA en Asunción

El lunes se inicia otro clasificatorio en nuestra capital. Será el Sur Centro América Sub 20 además del IHF Trophy Femenino clasificatorio al mundial en el SND Arena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El certamen será hasta el viernes y así están distribuidas las selecciones:

Grupo A: Argentina, Uruguay, Colombia y El Salvador; Grupo B: Brasil, Chile, Guatemala y Paraguay.

Las guerreras debutarán el lunes contra Chile, en choque de fondo, a partir de las 20:00.