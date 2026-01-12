Crans Montana, entre las sedes presentadas por Suiza en su plan para los JJ. OO. de 2038

Ginebra, 12 ene (EFE).- Suiza, hasta el momento única candidata a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2038, presentó este lunes su lista de sedes deportivas para esa gran cita, que incluye la estación de esquí de Crans Montana, de actualidad estos días por el trágico incendio que causó la muerte de 40 personas en uno de sus locales nocturnos la pasada Nochevieja.