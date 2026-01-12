Crans Montana, entre las sedes presentadas por Suiza en su plan para los JJ. OO. de 2038

Además de esa estación del cantón de Valais, que acogería las pruebas de esquí alpino, se incluiría St. Moritz como escenario del esquí acrobático, el snowboard, el bobsleigh, el luge y el skeleton, mientras que en Engelberg se disputarían los saltos de esquí, el esquí de fondo y la combinada nórdica.
Las pruebas de biatlón se disputarían en Lenzerheide, y la candidatura suiza también incluiría a muchas de sus principales ciudades como sedes: Ginebra acogería el curling y el patinaje de velocidad; Lausana el patinaje artístico y las carreras en pista corta; y el torneo de hockey hielo lo compartirían Zúrich, Zug y Lugano, según el plan presentado en rueda de prensa.
De ser aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), los Juegos Olímpicos de 2038 serían los primeros en los que la sede sería un país entero.
Ya habrá, no obstante, un importante precedente en las Olimpiadas invernales de 2034, que se celebrarán en distintas localidades y estaciones de esquí de los Alpes franceses.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Suiza, sede del COI en su ciudad de Lausana, ha acogido dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, ambas en St. Moritz, en los años 1928 y 1948, por lo que de confirmarse, los de 2038 serían los primeros en suelo helvético en 90 años.