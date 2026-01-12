El colombiano Iván Ramiro Sosa seguirá un año más en el Kern Pharma

"Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo Oroz y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir", comentó el ciclista cundinamarqués.

En la primera temporada en las filas en el Kern Pharma, Sosa ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacó en el exigente final de la Volta a la Comunitat Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Volta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan’Tour.

"Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día", concluyó.