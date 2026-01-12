Evenepoel y una crono individual marcan la edición de 2026 de la Volta valenciana

La prueba, que recorrerá 600,5 kilómetros en cinco etapas y cuenta con 19 equipos, arrancará el 4 de febrero para finalizar el día 8 con la llegada a la Marina de Valencia (este de España).

La organización de la VCV ha recuperado una etapa contrarreloj individual, que transcurrirá entre Carlet y Alginet, sobre 17,5 kilómetros, y está preparada para los especialistas y casi todos los equipos vendrán a probar material y tácticas en plena competición.

Evenepoel, ganador de la Vuelta a España 2022 y que parte como gran favorito al triunfo final, no tiene en su palmarés la VCV, ya que en su anterior y única participación, precisamente en 2022, el ruso Aleksander Vlasov se impuso al belga, que perdió el 'maillot' amarillo en la penúltima etapa.

El director general de la carrera, Ángel Casero, aseguró que “la vuelta cada vez se hace más grande, tiene más visibilidad internacional", lo que se traduce en que "el trabajo constante durante diez años traslade el inicio de la temporada a la Comunidad Valenciana" y que muchos equipos se instalen en tierras levantinas "desde mediados del mes de enero” para preparar su calendario.

Paco Benítez, director técnico de la ronda valenciana, analizó el recorrido de las cinco etapas. De la primera, entre Segorbe y Torreblanca (160 kilómetros) señaló que "está destinada een un principio a una llegada al esprint. Las escapadas podrían animarla con un tramo de repechos muy incómodo a mitad de recorrido. Final nervioso con la subida inédita al Alto de los Madroños y las siempre difíciles cuestas de Oropesa, los esprinters tendrán que apretar para poder llegar a jugarse la victoria".

La segunda etapa será la contrarreloj individual entre Carlet y Alginet (17,5 kilómetros) y contará con un "recorrido muy técnico en la primera parte, con un repecho de 3 kilómetros a 8 de meta con bajada rápida hasta Alginet. Oportunidad para los especialistas y hombres fuertes de la general que podrían sacar una buena renta a los escaladores. Esta crono podría ser determinante en el desenlace final de la carrera".

La tercera jornada discurrirá entre Orihuela y San Vicente (158 kilómetros) y tendrá "un recorrido claramente definido en dos partes. Los primeros 100 kilómetros totalmente llanos, ideal para fugas, con dos subidas en los últimos 50 km, el equipo del líder debería de controlar para llevar una etapa cómoda, si no hay mucha batalla en el puerto de Tibi, de 2ª categoría y a 35 kms de meta, los velocistas podrían tener otra oportunidad".

La etapa reina, entre La Nucía y Teulada (172 km), se celebrará en la cuarta jornada, en la que se coronarán cinco puertos de montaña y 3.300 metros de desnivel acumulado, "con el terrorífico alto del Miserat de 1ª categoría a 100 km de meta, será toda una incógnita saber si podrá romper la carrera o no. Ya en la parte final la subida a Cumbres del Sol debería de ser decisiva a tan solo 12 km de meta que estarán animados con la subida al Muro del Pou de con desniveles de casi el 22% a 5 km de la meta de Teulada".

La carrera concluirá con la etapa entre Bétera y Valencia (98 km) con una subida al puerto del Garbí a 40 km de meta, con un recorrido "en el que puede pasar de todo".

Paralelamente a la VCV 2026 se disputa la octava edición de la VCV de Féminas G.P. Tuawa. La prueba se desarrolla en un solo día, el domingo 8 de febrero, y completa el mismo recorrido que los hombres entre Bétera-Valencia de 93 km.

La carrera tiene rango 1.1 Pro Serie y entre los equipos participantes destaca la presencia de los World Tour: Movistar, Human powered Health, UAE Team ADQ, AG Insurance y Lidl-Trek.