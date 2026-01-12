Los 49ers confirman que Kittle queda fuera de playoffs por rotura del tendón de Aquiles

"Mi grupo de entrenadores sabía que no se veía bien desde que salió del juego en el carrito de emergencias. Lo confirmamos más tarde; sí, es una rotura del tendón de Aquiles que lo marginará lo que resta de la temporada", afirmó el entrenador luego de que su equipo eliminó con marcador de 19-23 a los campeones Philadelphia Eagles en la ronda de comodines.

Kittle, considerado como uno de los mejores alas cerradas de la NFL, se lesionó a cinco minutos del final del segundo cuarto, en una jugada en la que luego de recibir un pase intentó quitarse a un defensivo, pero el tendón de su pie derecho no resistió el cambio de dirección y se rompió.

Shanahan lamentó la pérdida de uno de sus hombres más versátiles a la ofensiva, ausencia que se une a una larga lista de lesiones de jugadores estelares entre los que están Ricky Pearsall, Brandon Aiyuk e Isaac Guerrendo, en la ofensiva.

La lista de titulares lastimados en la defensiva crece con Fred Warner, Nick Bosa, Dee Winters, Mykel Williams, Luke Gifford.

Como si no fuera suficiente, en el duelo ante Philadelphia, los gambusinos también perdieron al defensivo profundo Ji'Ayir Brown, al que el 'coach' también se ha resignado a no tener en la siguiente ronda ante los Seattle Seahawks.

"Ji'Ayir se lesionó el tendón de la corva; ha sido otra dura baja para nuestra defensiva profunda, vamos a evaluarlo en la semana, le realizaremos más pruebas, pero veo muy complicado que llegue para el juego contra Seattle", reconoció Shanahan.

A pesar de tantas bajas, el entrenador subrayó la resistencia que ha mostrado su equipo para llegar a esta instancia y deseó que su partido de la ronda divisional ante los Seattle Seahawks sea programado el domingo para tener un día más de descanso.

"Estamos muy contentos de tener otra oportunidad la próxima semana, sin duda que con los chicos que tengamos disponibles intentaremos hacerlo mejor. Creo que jugaremos el sábado, espero que la NFL se muestre comprensiva y ojalá podamos jugar el domingo", concluyó.