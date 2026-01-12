Los Patriots colocan al colombiano Christian González en protocolo de conmoción cerebral

"Hablé con él, revisaremos los pasos necesarios para que cumpla con lo que sea necesario. No sé cuánto durará, pero cuando no te dejan volver al juego por protocolo de conmoción hay que esperar, así que, ya veremos qué pasa durante la semana", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El domingo pasado, González, esquinero de 23 años, salió en el último periodo del juego de la ronda de comodines en el que los Pats derrotaron 16-3 a Los Angeles Chargers.

Christian se lesionó en una jugada en la que, luego de evitar una recepción de Quentin Johnston, se golpeó la cabeza sobre la que también le cayó el receptor de los Chargers.

El esquinero, quien obtuvo su primera nominación al Pro Bowl esta campaña, fue una pieza fundamental en la defensiva secundaria de New England para que Los Angeles se fuera sin anotaciones de seis en el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

González acumuló 27 coberturas, dos pases defendidos y no permitió ni recepciones, ni ganancia de yardas de los receptores rivales, lo que lo convirtió en el mejor jugador defensivo de los 'Pats' hasta antes de su ida al vestuario.

El chico que triunfó con los Oregon Ducks del fútbol americano colegial llegó a la NFL reclutado en la primera ronda del Draft 2023 y desde su campaña de novato se ganó la titularidad.

En su primera temporada, en la que era candidato a Mejor Novato del Año, una lesión en el hombro lo dejó fuera luego de cuatro partidos.

En 2024, ya sano, confirmó su calidad con 59 tackleadas, 11 pases defendidos, dos intercepciones y un balón suelto recuperado; su desempeño fue de los más destacado de unos 'Pats' que no se clasificaron a los 'playoffs'.

El esquinero deberá superar varias evaluaciones en esta semana antes de recibir el alta del protocolo de conmoción de cara al juego de la ronda divisional del próximo domingo en el que los Patriots recibirán al ganador entre Steelers y Texans que se enfrentarán más tarde este lunes.