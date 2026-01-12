Rahm descarta volver por ahora al PGA Tour: "Mi plan es seguir jugando en LIV"

Rahm transmitió este mensaje en declaraciones a EFE para reafirmar su permanencia en la liga saudí, a la que se incorporó en 2024, sin querer referirse al plan de retorno de grandes estrellas que militan en LIV lanzado este lunes por el PGA Tour tras anunciarse la reincorporación del estadounidense Brooks Koepka al principal circuito golfístico después de renunciar a seguir en la liga saudí.

"No sabemos qué va a pasar en relación con el PGA Tour, con el European Tour, con ránking mundial, si va a haber puntos o no puntos... Es complicado poder dar una respuesta a eso, todo en combinación. Mi plan, obviamente, este año, es jugar en LIV y seguir jugando en LIV y ya veremos qué pasa en el futuro", subrayó el jugador vasco.

El ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de Augusta de 2023 no quiso hacer comentarios sobre la vuelta al PGA Tour de Koepka, quien fue hasta su marcha una de las grandes figuras de LIV junto con el propio Rahm y el también estadounidense Bryson DeChambeau.

"Aún no he tenido ni tiempo de pensar en ello", se excusó el exnúmero uno del mundo, quien se encuentra en Florida (Estados Unidos) con su equipo, Legion XIII, en sesiones preparatorias de la nueva temporada del circuito saudí, que comienza el 4 de febrero en Riad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Koepka, ganador de cinco 'majors', emitió un comunicado este lunes para anunciar su regreso al PGA Tour, cuyo máximo directivo, Brian Rolapp, divulgó poco después otro mensaje para anunciar el programa de retorno de grandes figuras a cambio de ciertas contraprestaciones.

A este plan pueden acogerse tres jugadores de LIV, Rahm, DeChambeau y el australiano Cameron Smith, por haber logrado importantes triunfos en los últimos años.

Estos tres golfistas deberían solicitar el reingreso en el PGA Tour a través del Programa de Reincorporación de Miembros antes del 2 de febrero, dos días antes de que comience la nueva campaña del circuito saudí, lo que Rahm ha descartado ante su deseo de seguir en LIV, donde ha sido el campeón individual en las dos temporadas en las que ha participado.

"Es una ventana única y definida, y no sienta un precedente para situaciones futuras. Una vez que se cierre esa puerta, no hay ninguna promesa de que esta vía vuelva a estar disponible", ha advertido Rolapp.