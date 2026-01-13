6-30. Los Texans derrotan a los Steelers, de Aaron Rodgers, y van a la ronda divisional

Los Texans vencieron a pesar del irregular partido que jugó CJ Stroud, en el que tuvo dos balones sueltos y una intercepción; también pasó para 250 yardas y una anotación.

Con Pittsburgh, Rodgers acumuló 146 yardas; sufrió cuatro capturas y una intercepción. El veterano de 42 años se unió a Tom Brady, Drew Brees y Brett Favre como los únicos quarterbacks desde 1950 en iniciar un juego de playoffs con más de 40 años.

Los Steelers rompieron el cero en el primer cuarto vía un gol de campo de Chris Boswell que los puso arriba 3-0.

Una serie después, la defensiva local mostró su fuerza con una intensa presión sobre CJ Stroud, Jack Sawyer le golpeó y provocó un balón suelto que recuperó Yahya Black.

En el segundo cuarto, los Texans se recuperaron del error, establecieron su ataque terrestre con el que recorrieron 92 yardas hasta la anotación de Christian Kirk para tomar ventaja 3-7.

La defensiva de Pittsburgh mantuvo el asedió sobre Stroud y provocó un segundo balón suelto que recuperó TJ Watt, que la ofensiva convirtió en tres puntos, 6-7, con otra patada de Boswel antes del descanso.

En el inicio del tercer cuarto, Houston encadenó una demoledora serie que había recorrido 61 yardas, pero dentro de zona roja, Stroud volvió a equivocar, esta vez con un envío retrasado que interceptó Brandin Echols, algo que el ataque local no capitalizó.

Los Texans alargaron la ventaja 6-10 con un gol de campo de 51 yardas de Ka'imi Fairbairn, que ampliaron 6-17 gracias a su defensiva; Will Anderson capturó a Aaron Rodgers y provocó un balón suelto que Sheldon Rankins recuperó para llevar hasta el touchdown.

Houston aprovechó el impulso para colocarse 6-24 con pase a la zona pintada hacia Christian Kirk y selló la paliza con intercepción que Calen Bullock llevó a la anotación con la que selló el 6-30.

En el otra eliminatoria de la AFC, los Denver Broncos chocarán con los Buffalo Bills.

En la ronda divisional de la Conferencia Nacional los Seattle Seahawks recibirán a los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams visitarán a los Chicago Bears.

- Resultados de la ronda de comodines de la NFL:

Sábado 10.01: Panthers 31-34 Rams, Bears 31-27 Packers.

Domingo 11.01: Jaguars 24-27 Bills, Eagles 19-23 49ers, Patriots 16-3 Chargers.