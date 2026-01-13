Aaron Rodgers afirma que no tomará una decisión emocional sobre su retiro

"No voy a tomar decisiones emocionales. Ahora estoy decepcionado de terminar así; fue un gran año en el que superamos mucha adversidad y en el que me divertí mucho; fue muy bueno venir y ser parte de este equipo. Hoy es aburrido estar sentado con la temporada terminada", aseveró Rodgers al final del juego que perdieron 6-30 ante Houston.

Rodgers sufrió en este partido en el que solo pasó para 146 yardas; fue capturado cuatro veces e interceptado una vez. El veterano se unió a Tom Brady, Drew Brees y Brett Favre como los únicos quarterbacks desde 1950 en iniciar un juego de playoffs con más de 40 años.

El mariscal de campo se mostró satisfecho de liderar a los Steelers a una gran temporada, la más divertida, dijo, luego de los 18 años que pasó en los Green Bay Packers, con los que inició su carrera.

"Tuve la suerte de jugar en Green Bay, una ciudad increíble para el fútbol americano durante 18 años; ahora ha sido un regreso realmente hermoso en esta ciudad tan especial y con tanta tradición. Solo hay que mirar el estadio esta noche y ver a los aficionados. Estoy agradecido de jugar aquí", concluyó.

Rodgers llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2005 por los Green Bay Packers, equipo con el que ganó el Super Bowl XLV, en el que fue designado como Jugador Más Valioso.

Luego de 18 temporadas en Green Bay el 10 veces Pro Bowl emigró a los New York Jets para la temporada 2023, en la que su debut levantó gran expectación, pero en la primera jugada de la semana uno se rompió el tendón de Aquiles y se perdió el resto del año.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada regresó en la campaña 2024, pero fracasó en su intento de regresar a los neoyorquinos a unos playoffs, ya que quedaron eliminados con una marca de cinco ganados y 12 perdidos.

Firmó con los Steelers para 2025, en el que no dejó claro si será el fin a una carrera en la que acumuló varios récords de la NFL, entre los que destacan el más alto índice de pasador, con 122.5 en el 2011, y el porcentaje de intercepción más bajo con 1.4 por ciento, en un mínimo de 1.500 intentos de pase.