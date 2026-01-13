Investigan a Canadá por denuncia de atleta de Estados Unidos para clasificación olímpica

Campeona del mundo en 2012, Uhlaender denunció que la decisión de Canadá de retirar a cuatro de las seis integrantes de su equipo femenino en la Copa Norteamericana el fin de semana, en la que ganó, redujo los puntos de clasificación olímpica disponibles y acabó con sus opciones de clasificarse para sus sextos Juegos.

La Federación de Bobsleigh y Skeleton de Canadá (BCS) rechazó esta acusación y explicó que la retirada de sus atletas se decidió teniendo en cuenta su bienestar y que se acordó tras los malos resultados que lograron en las dos primeras de las tres carreras de Lake Placid.

El organismo aseguró que la prueba se desarrolló en circunstancias únicas, ya que consistía en tres carreras en una sola semana en lugar de las dos habituales y que cuatro de sus representantes son jóvenes y relativamente nuevas en este deporte.

Aunque reconoció que la retirada de sus atletas tuvo consecuencias en el número de puntos, la BCS se mostró convencida de que "sus acciones fueron adecuadas, transparentes y acordes tanto con el bienestar de los atletas como con la integridad del deporte".

Según el medio alemán "Deutsche Welle", Katie Uhlaender reconoció que antes de la competición tuvo una conversación con el seleccionador canadiense, Joe Cecchini, quien admitió que la retirada fue una decisión deliberada que acabó con sus posibilidades de clasificarse.

La Unidad de Integridad de la IBSF anunció el inicio de una investigación sobre los hechos.