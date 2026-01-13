Polideportivo
13 de enero de 2026 - 16:33

LeBron James estrena parche por su temporada 23 en la NBA

El parche conmemorativo que porta LeBron James por su 23ª temporada en la NBA.Topps

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, estrenó en el partido de su equipo contra los Sacramento Kings un parche conmemorativo en su camiseta que celebra su temporada 23 en la NBA, un récord absoluto.

Por ABC Color

El parche usado por LeBron James fue realizado por la empresa de coleccionables Topps y el cuádruple campeón NBA lo llevará hasta el final de la presente temporada.

El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Ángeles Lakers.

LeBron James, estrella de la NBA.

En ellos también figura el #23, por las temporadas que el jugador lleva en activo, y se observa la silueta de James con los brazos alzados, a imagen de la ceremonia que realiza antes de cada partido cuando lanza magnesio al aire. EFE

