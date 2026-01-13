Niermann: “Nuestro gran objetivo vuelve a ser ganar el Tour y un monumento”

“Cada año nuestro mayor objetivo es ganar el Tour de Francia”, afirmó Niermann, que añadió que el equipo también se ha marcado como metas “ganar el Giro de Italia, un monumento ciclista y luchar por lo más alto en la Vuelta a España”.

El dirigente alemán destacó el éxito del equipo en la pasada temporada, en la que logró cuarenta victorias, incluidas dos Grandes Vueltas, con el triunfo de Simon Yates en el Giro de Italia y el buen rendimiento de Jonas Vingegaard, segundo en el Tour de Francia y ganador de la Vuelta a España.

Niermann explicó que el equipo ampliará su enfoque en los monumentos, tradicionalmente centrado en las clásicas sobre adoquines, para incluir también pruebas con mayor desnivel.

“Solo hay cinco monumentos al año y debemos aprovechar cualquier oportunidad para ganar uno”, indicó el director deportivo del Visma, que se encuentra concentrado en La Nucía.

En ese contexto, confirmó que Wout van Aert volverá a ser una de las principales bazas del equipo en las clásicas de primavera, con especial atención a la París-Roubaix y el Tour de Flandes, además de su participación en la Milán-San Remo.

“Nunca ha ocultado su sueño de ganar alguno de esos monumentos”, recordó.

Sobre Vingegaard, Niermann avanzó que el danés debutará en el Giro de Italia, además de disputar el Tour de Francia, que seguirá siendo “el principal objetivo” del equipo.

“Estamos convencidos de que correr el Giro puede beneficiarle de cara al Tour”, explicó.

El responsable deportivo subrayó también la importancia del desarrollo de jóvenes talentos dentro del equipo, que contarán con un calendario adaptado y el apoyo de líderes experimentados. “Es clave que los jóvenes tengan oportunidades para crecer al máximo nivel”, concluyó.