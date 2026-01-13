Vingegaard será el cabeza de cartel de la próxima edición de la Volta

Así lo ha anunciado el equipo neerlandés en La Nucía (Alicante), donde sus ciclistas están realizando una concentración, y lo ha confirmado en un comunicado la organización de la ronda catalana, que recientemente ya hizo oficial la participación del campeón olímpico Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

La Volta será una de las grandes citas del inicio de temporada del ciclista danés, que tiene previsto correr el Giro de Italia antes de participar por sexta vez en el Tour de Francia, donde ha subido al podio de las últimas cinco ediciones.

Después de que una caída en la París-Niza evitara su participación en la pasada edición de la Volta, Vingegaard aspira de nuevo este año a añadir la Volta en su palmarés y tomar el relevo de sus últimos vencedores, Tadej Pogacar (2024) y Primoz Roglic (2023 y 2025).