Balonmano femenino: U20 busca pasaje al Mundial

Las guerreritas del hándbol consiguieron una victoria clave contra Chile, en el debut.

En el segundo partido por el Grupo B, las albirrojas cayeron contra Brasil, una de las favoritas del torneo, por 27-36 (18-11).

En la noche de este miércoles, las guerreras disputaban el último partido de la serie contra Guatemala, que perdió sus partidos anteriores contra Chile y Brasil, e inicialmente había claro favoritismo de las paraguayas.

En el partido de este miércoles entre brasileñas y chilenas, se impusieron las canarinhas 25-15, con lo que Paraguay debía ganarle a Guatemala en el choque de fondo para conseguir su pasaporte y disputar este jueves una de las semifinales, contra Argentina, primera del Grupo A.

La otra semifinal será entre Brasil y Uruguay.

* Trophy. La Copa Trophy que se disputa en paralelo al SCA, es un torneo para países emergentes, no mundialistas, donde pelean por el título Colombia, Guatemala y El Salvador.