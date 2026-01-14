DeChambeau y Cameron Smith se unen a Rahm en su rechazo a regresar al PGA Tour

Rahm fue el primero en rechazarla, pocas horas después de que el PGA Tour anunciara el pasado lunes el plan en el comunicado en el que formalizaba el regreso del estadounidense Brooks Koepka, la otra gran figura de LIV, quien se desvinculó de este circuito a final de año a pesar de tener un año más de contrato.

DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, y Smith, del Abierto Británico en 2022, se han alineado con el jugador español en su negativa a regresar por ahora al PGA Tour.

"Tengo contrato para 2026. Con ganas de ver qué podemos hacer en LIV Golf este año", aseguró DeChambeau a los medios en la concentración de equipos organizada por LIV en Florida antes del comienzo de la temporada el próximo 4 de febrero en Riad.

En el caso del golfista californiano, el jugador más mediático de la liga saudí, se da la particularidad de que concluye contrato a final de 2026 y aunque su voluntad es renovar, no lo ha garantizado y lo ha condicionado a que "las cosas tienen que cambiar y mejorar" en LIV.

Cameron Smith también ha mostrado lealtad al circuito saudí, nacido en 2022 a golpe de talonario como competencia al PGA Tour y que causó el cisma en el mundo del golf, sin que haya habido una aproximación entre ambos circuitos hasta ahora.

"Tomé una decisión y la mantengo. Seguiré en LIV durante los próximos año", zanjó el australiano en relación con la oferta del máximo directivo del PGA Tour, Brian Rolapp, que tiene como fecha límite de aceptación el 2 de febrero, dos días antes del pistoletazo de salida del nuevo curso de LIV.

Según Rahm, exnúmero uno del mundo, su mente está en seguir en la liga en la que recaló a finales de 2023 a cambio de un contrato multimillonario, que le convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

"No pienso irme a ningún lado. Estoy centrado en la liga y en mi equipo este año, y espero que podamos repetir como campeones", subrayó el capitán de Legion XIII en el mismo acto con DeChambeau.

El plan de retorno del PGA Tour implica severas contraprestaciones económicas, aceptadas por Koepka, ganador de cinco 'majors', cuya marcha ha representado un golpe para LIV en su pretensión de atraer a las grandes figuras.

El legandario exjugador Tiger Woods también se ha referido en las últimas horas a la marcha de Koepka y al movimiento dado por el circuito en el que forma parte de sus órganos de asesoramiento.

"Es un plan justo y adecuado creado para unos pocos jugadores muy selectos que cumplieron con los criterios. En cuanto a su integración, creo que tienen derecho con la meritocracia que defendemos en el PGA Tour", comentó Woods en Nueva York.

Para la gran leyenda del golf, tener de nuevo a una estrella como Koepka es "lo que exigían los aficionados" y "dice mucho" del deseo del PGA Tour de pacificar la división en el golf. "Es un primer paso", añadió.