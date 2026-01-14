El Gobierno suizo da su apoyo a que los JJOO de Invierno vuelvan al país 90 años después

El Gobierno "ve las grandes oportunidades que un acontecimiento internacional de este tipo ofrece a Suiza, en particular para el desarrollo del deporte, las innovaciones técnicas, la promoción de la cohesión social, la creación de valor para el turismo y la imagen positiva del país", indicó en un comunicado.

Añadió que las autoridades prevén una contribución federal máxima de 200 millones de francos (218 millones de euros) para esos Juegos, que serán financiados principalmente con fondos privados (el coste total se estima en unos 2.300 millones de euros) y en los que el Gobierno no asumirá responsabilidad en caso de pérdidas.

Suiza debe elaborar antes de finales de 2027 un expediente para la organización de las competiciones, y si éste satisface las exigencias del Comité Olímpico Internacional (COI) los Juegos serán adjudicados al país, en contraste con el tradicional sistema en el que varias sedes competían entre ellas por una determinada edición.

De ser aprobados por el COI, los Juegos Olímpicos de 2038 serían los primeros en los que la sede sería un país entero.

El lunes, el comité organizador de la candidatura presentó en rueda de prensa las subsedes previstas para los distintos deportes, y según su plan el esquí alpino se celebraría en la estación de Crans Montana, de actualidad estos días por el trágico incendio que causó la muerte de 40 personas en uno de sus bares el 1 de enero.

St. Moritz, que fue sede olímpica en 1928 y 1948, sería el escenario del esquí acrobático, el snowboard, el bobsleigh, el luge y el skeleton, mientras que en Engelberg se disputarían los saltos de esquí, el esquí de fondo y la combinada nórdica.

Las pruebas de biatlón se disputarían en Lenzerheide, y la candidatura suiza también incluiría a muchas de sus principales ciudades como sedes.

Ginebra acogería el curling y el patinaje de velocidad, Lausana el patinaje artístico y las carreras en pista corta, y el torneo de hockey hielo lo compartirían Zúrich, Zug y Lugano.

No se prevé en principio ninguna construcción nueva, sino la renovación de infraestructuras ya existentes, y se espera obtener financiación mediante patrocinios, mercadotecnia, venta de entradas y contribuciones del COI.