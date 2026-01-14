El Rebi Cuenca ficha al lateral izquierdo brasileño Vinícius Bertoldo

El jugador, que procede del Esporte Clube Pinheiros (Brasil) y se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos en El Sargal, ya a las órdenes de Lidio Jiménez, para iniciar su adaptación al balonmano español y a la exigencia de la liga Asobal.

Bertoldo tiene un perfil físico que encaja en el molde del lateral moderno: 1,93 metros y 90 kilos, potencia para el contacto y presencia para sostener duelos, además de recorrido competitivo en una de las estructuras más reconocibles del balonmano brasileño.

El club incorpora así un jugador joven, con margen de progresión y preparado para subir un escalón en ritmo, exigencia táctica y continuidad competitiva.

Es el primer refuerzo de este mercado invernal para los conquenses, que anunciaron la semana pasada la baja de Carlos González, que ocupa la misma posición que Vínícius. EFE.

