Golf: McIlroy comienza el año con fuerza

Rory McIlroy firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo el par del Dubai Creek Resort, uno más que el trío compuesto por el español David Puig, el escocés Syme Connor y el inglés Wallace Matthew.

En cuarta posición, con -3, quedó un quinteto integrado, entre otros, por el también español Ángel Ayora y por los franceses Julien Guerrier y Antoine Rozner.

El norirlandés, de 36 años, hizo siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ en la ronda inaugural del primer torneo del año del DP World Tour, el sexto de la nueva temporada después de los disputados en noviembre y diciembre.

“Estuvo bien. Tuve un gran comienzo, jugué unos primeros nueve realmente buenos. Una buena manera de empezar el año” , comentó McIlroy al término de la ronda.

Entre los retos del #2 del mundo para este año está sumar su octava corona de mejor jugador del circuito europeo, lo que le permitiría igualar el récord del escocés Colin Montgomerie.

McIlroy ya jugó el Abierto de Australia en la primera semana del pasado mes de diciembre, en el que concluyó en decimocuarta posición. A la estela del noirlandés, se situó Puig, que hizo cinco ‘birdies’ y un ‘bogey’ para prolongar su buen comienzo de temporada, en el que va a compaginar su participación en torneos del DP World Tour con su pertenencia a LIV Golf, el circuito financiación por Arabia Saudí.

Otras figuras que toman parte en la segunda edición del Dubái Invitatitonal son el inglés Tommy Fleetwood, número tres del mundo y quien defiende título conquistado en la anterior edición de 2024, y el irlandés Shane Lowry, quienes acabaron el primer recorrido noveno, con -2.

También cerraron con dos golpes bajo el par otros jugadores como los españoles Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Eugenio López-Chacarra, el estadounidense Patrick Reed y el sudafricano Jayden Schaper.

En caso de ganar en Dubái, en el que no hay corte, Schaper, de 24 años, sería el tercer jugador en ganar tres torneos seguidos del circuito europeo junto con el español Severiano Ballesteros y el británico Nick Faldo, después de que se adjudicara los de Sudáfrica y Mauricio.

El Dubái Invitational incluye una competición simultánea de 60 equipos formado por un profesional y un amateur con tres rondas -jueves a sábado-. El torneo comenzó con un minuto de silencio en memoria del joven golfista italiano Emanuel Galeppini, de 16 años, fallecido junto con otras 39 personas en el incendio del bar de Crans Montana (Suiza) en la pasada Nochevieja. EFE