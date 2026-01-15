Viernes, 16 de enero de 2026

Redacción deportes. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números uno y dos del mundo y principales favoritos, comparecen este viernes en rueda de prensa con motivo del inicio, a partir del domingo, del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en el que el tenista español aspira a su primer título en Melbourne y el italiano reeditar el éxito logrado en las dos últimas ediciones.

Redacción Deportes. La duodécima y penúltima etapa del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, se disputa este viernes con salida en Al Henakiyah y llegada en Yanbu con recorrido total de 718 kilómetros, 310 de ellos cronometrados.

Redacción Deportes. El Real Madrid, sexto clasificado, y el Barça, cuarto, disputan este viernes la enésima edición del clásico del baloncesto español con motivo de la vigésima segunda jornada de la Euroliga.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 12ª etapa: Al Henakiyah–Yanbu. 721 km totales, 313 de ellos cronometrados.

- NBA (-1 GMT): Brooklyn Nets-Chicago Bulls, Indiana Pacers-New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (01.00), Toronto Raptors-Los Angeles Clippers (01.30), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (03.30) y Sacramento Kings-Washington Wizards (04.00).

- Euroliga. 22ª jornada (-1 GMT): Fenerbhaçe-Valencia Basket (18:45) y Real Madrid-Barcelona (FOTO) (20:45)

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Wengen (Suiza) (11.30 GMT).

- LaLiga EA Sports. 20ª jornada (FOTO): Espanyol-Girona (20.00 GMT).

- Liga Conferencia. Sorteo del play off (12.00 GMT).

- Francia. 18ª jornada: Mónaco-Lorient (18.00 GMT) y PSG-Lille (FOTO) (20.00 GMT)

- Portugal. 18ª jornada: Sporting-Casa Pia (20.15 GMT).

- Colombia. 1ª jornada: Pereira-Llaneros (23.20 GMT) y Fortaleza-Alianza (01.30 GMT).

- México. 3ª jornada: Mazatlán-Monterrey (03.00 GMT del sábado).

- Serie Rio de la Plata: Wanderers-Independiente

- Dubai Invitational, en el Dubai Creek Resort (hasta 18).

- Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido) (hasta 17)(FOTO).

- Ruedas de prensa con motivo del Abierto de Australia. Jannik Sinner (1.00 AM GMT), Carlos Alcaraz (1.30 AM GMT) y Aryna Sabalenka (2.30 AM GMT)

- Previa del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam 2026. (FOTO)

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

