Cultural Leonesa y Sporting aspiran a reencontrarse con la victoria

Los de José Ángel Ziganda quieren extender el buen sabor de boca que les dejó el partido ante el Athletic a pesar de la eliminación en octavos de final, para firmar una nueva victoria en la categoría de plata, que sería la primera después de la que logró a domicilio en Cádiz, al margen de las conseguidas en Copa.

Desde entonces, encadena dos derrotas y los dos últimos empates a uno, con lo que están a dos puntos de los puestos de descenso.

Los locales acumulan más de seis décadas sin derrotar a su rival asturiano en terreno propio y que cayeron en la primera vuelta en El Molinón (1-0), entonces con Raúl Llona en el banquillo.

Ziganda tiene la baja por sanción de uno de sus baluartes defensivos, el central internacional sub-21 croata, Matía Barzic, cuyo lugar podría ocupar el portugués Tomás Ribeiro, con opciones también para Quique Fornos.

El mes de enero está suponiendo una importante transformación en la plantilla culturalista que ha perdido varias piezas, tras desvincularse los delanteros Daniel Paraschiv y Paco Cortés y estar solo pendientes de confirmación las salidas de Agustín Pastoriza "Pibe", Jordi Mboula y Juan Larios.

En el lateral izquierdo, solo está disponible el internacional catarí Homam Al-Amin, que, sin embargo, aún no tiene formalizada la inscripción, por lo que no estaría disponible ante el Sporting.

La falta de efectivos ha llevado al técnico culturalista a improvisar soluciones tácticas, sobre todo en banda, colocando más adelantado a Iván Calero en la derecha por delante de Víctor García, en un doble lateral, que le dio excelentes resultados en la Copa ante el Athletic con dos goles.

El partido, declarado de alto riesgo, va a suponer el desembarco de 570 aficionados asturianos, después de que el club recibiera más de 6.000 solicitudes de entrada para estar presentes en el Reino de León.

Con el apoyo de su afición, los de Borja Jiménez quieren volver a sonreír después de las dos derrotas consecutivas, ante el Cádiz (3-2) y en casa ante el Málaga (1-3) con la que los rojiblancos han iniciado 2026.

Dos tropiezos ante el Cádiz (3-2) y el Málaga en casa (1-3) que han alejado de las seis primeras posiciones a los asturianos, que se encuentran al comienzo de esta jornada a cuatro puntos de distancia de los puestos de promoción, por lo que no quieren descolgarse.

El técnico abulense recupera a Brian Oliván, tras cumplir un partido de sanción, que podría incluso ser de la partida en el lateral izquierdo, pero perdió durante la semana al extremo Gaspar Campos, por lesión.

Borja Jiménez podría dar continuidad a Yáñez en portería con una defensa de cuatro por delante, manteniendo a Guille Rosas por la derecha, Curbelo y Perrin como pareja de centrales y la entrada de Oliván en izquierda en lugar de Diego Sánchez.

Por delante, el trío de centrocampistas lo conformarían Nacho Martín, Bernal y Corredera, cerrando el once con Dubasin y Gelabert en los extremos y Otero como delantero centro.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Sergi Maestre; Sobrino, Chacón, Ribeiro y Manu Justo.

Sporting: Yáñez; Rosas, Curbelo, Perrin, Oliván; Bernal, Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert y Otero.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité andaluz).