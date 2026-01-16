El español Nacho Elvira toma el mando en el Dubái Invitational junto con el irlandés Lowry

Elvira, quien partió a tres golpes de McIlroy, firmó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par del campo, con seis 'birdies' y tres 'bogeys', para situarse con un global de -5.

Lowry hizo los mismos golpes que el jugador cántabro, 190 de la clasificación mundial, mientras que el también español David Puig mantuvo el buen ritmo del primer recorrido y está tercero, con -3, los mismos que el inglés Marcus Armitage.

Las fuertes rachas de viento que hubo en el Dubai Creek Resort hicieron que la mayoría de los jugadores no pasaran del par del campo.

McIlroy fue de los que sufrió e hizo 74 golpes, con cinco 'bogeys' y dos 'birdies', para quedar con -2, los mismos que el español Ángel Ayora, que hizo un 'eagle' en el hoyo 10 con el que compensó el triple 'bogey' en el 2.

También están a tres golpes de los líderes el francés Antoine Rozner y el sudafricano Thriston Lawrence.

Quien enterró casi todas sus opciones de triunfo en el primer torneo del año del DP World Tour fue el británico Tommy Fleetwood, número tres del mundo, que hizo siete golpes sobre el par del campo, para acabar con +5.