Polideportivo
16 de enero de 2026 - 11:40

El uruguayo Petit, primer refuerzo del Granada tras romper el Betis su cesión al Mirandés

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2421

Granada (España), 16 ene (EFE).- El delantero uruguayo Gonzalo Petit se ha convertido este viernes en el primer fichaje oficial en el mercado invernal del Granada, equipo al que llega cedido hasta final de temporada después de que el Real Betis haya roto el préstamo que le llevó en verano al Mirandés, informó el club rojiblanco.

Por EFE

El atacante uruguayo llega al club granadino para tratar de remediar la efectividad del equipo ante el gol, que ha sido su principal carencia en la primera vuelta de la competición en Segunda.

Petit está ya en Granada, se unirá el sábado a los entrenamientos que dirige el técnico José Rojo ‘Pacheta’ y debutará con su nuevo equipo en el partido del lunes contra el Eibar en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El delantero uruguayo es el primer jugador que llega en el mercado invernal al Granada, que también ha registrado en las últimas horas la cesión del medio camerunés Martin Hongla al Aris griego.