Huracán gana en penaltis a Cúcuta y acaba invicto su pretemporada en Uruguay

El equipo dirigido por Diego Martínez, quien esta temporada comenzó su segunda etapa al frente del Globo, se impuso al conjunto colombiano en un partido del torneo Serie Colombia que mostró realidades opuestas.

Los argentinos dominaron el encuentro y generaron numerosas ocasiones de gol, aunque sin eficacia para concretarlas, mientras que el equipo de Nelson Flórez tuvo menos presencia ofensiva e igualó el marcador gracias a un penalti.

La superioridad de Huracán estuvo desde el arranque. En el minuto cuatro, Jordi Caicedo anotó el 1-0 con una definición de primera gracias al pase de Federico Vera.

Cúcuta controló el balón en varios momentos, aunque vio cómo Huracán presionaba y cerraba todos los espacios, lo que le impidió crear juego en campo contrario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda mitad se mantuvo el domino de Huracán, aunque sus mejores ocasiones terminaron contra el poste. A los 60 minutos, Thaiel Peralta, uno de los recientes refuerzos del Globo, sacó un potente remate desde fuera del área que impactó en el palo derecho.

Más tarde, en el minuto 69, un tiro de Juan Bisanz se encontró con la misma madera.

A pesar de la escasez de ocasiones, Leider Berdugo consiguió el empate de penalti en el minuto 73 con un fuerte disparo al palo izquierdo que Hernán Galínez no logró alcanzar.

Tras 90 minutos, el partido se decidió en penaltis en favor de Huracán con dos disparos atajados por el portero suplente Sebastián Meza.

Acabado el encuentro, ambos equipos miran ya a la próxima semana, cuando comenzarán sus competiciones nacionales.

Huracán iniciará el próximo jueves contra Banfield, mientras que Cúcuta —recién ascendido a la primera división colombiana— debutará el lunes frente a Once Caldas.

El sábado, en la Serie Río de la Plata, Defensor Sporting jugará contra el argentino Unión de Santa Fe y el también argentino San Lorenzo se enfrentará al paraguayo Cerro Porteño.

Por otro lado, Peñarol disputará su primer amistoso de la pretemporada a las 22:15 hora local (1:15 GMT del domingo) frente a River Plate en otro torneo de la pretemporada de verano: el de los Clásicos Sudamericanos.