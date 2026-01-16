Seahawks y Broncos saldrán a confirmar condición de favoritos en ronda divisional de NFL

Los Seahawks, tras descansar en la semana de la ronda de comodines, recibirán en el Lumen Field a los San Francisco 49ers, que el domingo pasado tuvieron que batallar hasta la última jugada para eliminar a los campeones Philadelphia Eagles por 23-19.

Esa victoria se cobró como víctima a George Kittle, ala cerrada estelar de los gambusinos, quien se perderá lo que resta de la temporada por una rotura en el tendón de Aquiles.

Las lesiones han sido el sello de San Francisco a lo largo de la campaña, en la que han perdido a Nick Bosa y Fred Warner, líderes de su defensiva, línea en la que también han prescindido de Dee Winters, Ji'Ayir Brown, Mykel Williams, Nick Martin, Jakob Robinson, Tatum Bethune y Tre Tomlinson.

En ofensiva, además de Kittle, perdieron a Brandon Aiyuk, Ricky Pearsall, Ben Bartch, Jacob Cowing y Trent Taylor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De todos ellos, para el duelo ante Seattle están en la lista de posibles regresos Pearsall y, con menos probabilidades, Fred Warner.

Razones de sobra para que Seattle salte como favorito, aunque el pasado jueves el equipo anunció que Sam Darnold, su quarterback principal, está en duda por una molestia en el oblicuo.

A pesar de tantas ausencias, el entrenador, Kyle Shanahan, demostró en Filadelfia de lo que es capaz su equipo si Brock Purdy, Christian McCaffrey y Jauan Jennings salen en estado de gracia.

A la defensiva cuentan con el genio de Robert Saleh, coordinador defensivo, que si logra que su línea presione a Darnold, el pasador que más balones perdió en la campaña, con 20, los gambusinos tendrán opciones para eliminar al mejor equipo de la NFC.

En la AFC, los Broncos de Sean Payton entran en acción, ante unos Buffalo Bills que el domingo eliminaron a los Jacksonville Jaguars.

La defensiva de los Broncos, la número dos de la NFL, es su principal fortaleza.

Según lo mostrado en la campaña regular, a Josh Allen, pasador de Bills, le espera una larga jornada ante una línea que fue la número uno en capturas, con 68; presiones, 285; y golpes al pasador, 164.

No obstante estos registros, si hay una pareja que puede romper esta defensiva es la compuesta por Josh Allen y James Cook, que dieron forma al ataque terrestre más efectivo de la liga.

La expectativa del choque es alta. Los Broncos buscan revancha luego de que en la ronda de comodines del año pasado, los Bills los eliminaron con paliza de 31-7; Buffalo intentará repetir la dosis.

Para el domingo, la ronda divisional concluirá, en la AFC, con la visita de los Houston Texans, que en la ronda de comodines acabaron con los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers y Mike Tomlin, a los New England Patriots; y, en la NFC, los Chicago Bears recibirán a Los Angeles Rams.

Sábado 17.01: Broncos-Bills, Seahawks-49ers.

Domingo 18.01: Patriots-Texans, Bears-Rams.