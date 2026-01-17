Ally Wollaston impone su velocidad en Willunga y se viste el primer maillot de líder

La etapa, disputada por la localidad australiana de Willunga sobre un recorrido de 137,4 kilómetros, estuvo marcada por la escapada en solitario de la italiana Alessia Vigilia (Uno-X Mobility), que se marchó en el km.37 y fue neutralizada a falta de solo 200 metros, cuando ya se vislumbraba la meta.

Vigilia, que hizo un gran esfuerzo y soñó con la victoria hasta casi el final, coronó las tres ascensiones puntuables y, aunque no ganó, se tuvo que conformar con el liderato en la clasificación de la montaña, para la que sumó diez puntos por los cinco de la española Paula Blasi (UAE-Adq).

La victoria se decidió al esprint, justo después de una caída que afectó a varias ciclistas sin graves consecuencias, y en esa disputa final la más rápida fue la neozelandesa Ally Wollaston, que posteriormente destacó "el trabajo del equipo y la confianza" que le dio para poder se llevarse el triunfo.

La primera española en meta, y por tanto de la general, es la mallorquina Mavi García (UAE-Adq), que entró novena con el mismo crono que la vencedora.

La segunda etapa del Tour Down Under se disputará entre Magill y Paracombe, sobre un recorrido de 130,7 kilómetros, con llegada en alto y cinco puertos puntuables.