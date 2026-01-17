Australian Open: Primera cita de la élite

En Melbourne se abre la temporada 2026 de los Majors del tenis, y los mejores tenistas del mundo disputarán el torneo en la pista dura australiana.

Lea mas: Djokovic y su adicción al tenis

En el mismo inicio, este domingo, los #1 del mundo tendrán protagonismo, el español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Así también, la legendaria y veterana estadounidense Venus Williams intentará reprisar momentos pasados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Duelos en el Rod Laver Arena. Alcaraz se medirá al local Adam Walton, en el último partido previsto para la pista central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes, Sabalenka tendrá enfrente a la francesa Sarah Rakotomanga.

La italiana Jasmine Paolini (cabeza de serie #7) iniciará los juegos en esta pista frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Luego, el alemán Alexander Zverev (#3) jugará contra el canadiense Gabriel Diallo.

* Venus batirá un récord. Cuando Venus Williams dispute hoy su partido a los 45 años 7 meses contra la serbia Olga Danilovic, en el John Cain Arena, batirá el récord de la japonesa Kimiko Date, que compitió en 2015 con 44 años.

La norteamericana, con 7 títulos singles de Grand Slam, recibió una wild card para jugar en Melbourne, donde fue finalista dos veces, en 2003 y 2017, pero en ambas ocasiones perdió contra su hermana Serena.

También jugarán en esta pista: El británico Arthur Fery vs. el italiano Flavio Cobolli (#20), la ucraniana Elina Svitolina (#12) vs. la española Cristina Bucsa, Frances Tiafoe (#29) de EE.UU. vs. el local Jason Kubler.

* En el Margaret Court Arena: La griega María Sakkari vs. la francesa Léolia Jeanjean, el argentino Francisco Cerúndolo (#18) vs. el chino Zhang Zhizhen, el kazajo Alexander Bublik vs. el estadounidense Jenson Brooksby. Luego jugarán la tailandesa Mananchaya Sawangkaew vs. la británica Emma Raducanu (#28), entre otros partidos.