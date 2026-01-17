Australian Open: Primera cita de la élite

En Melbourne se abre la temporada 2026 de los Majors del tenis, y los mejores tenistas del mundo disputarán el torneo en la pista dura australiana.
En el mismo inicio, este domingo, los #1 del mundo tendrán protagonismo, el español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Así también, la legendaria y veterana estadounidense Venus Williams intentará reprisar momentos pasados.
* Duelos en el Rod Laver Arena. Alcaraz se medirá al local Adam Walton, en el último partido previsto para la pista central.
Antes, Sabalenka tendrá enfrente a la francesa Sarah Rakotomanga.
La italiana Jasmine Paolini (cabeza de serie #7) iniciará los juegos en esta pista frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Luego, el alemán Alexander Zverev (#3) jugará contra el canadiense Gabriel Diallo.
* Venus batirá un récord. Cuando Venus Williams dispute hoy su partido a los 45 años 7 meses contra la serbia Olga Danilovic, en el John Cain Arena, batirá el récord de la japonesa Kimiko Date, que compitió en 2015 con 44 años.
La norteamericana, con 7 títulos singles de Grand Slam, recibió una wild card para jugar en Melbourne, donde fue finalista dos veces, en 2003 y 2017, pero en ambas ocasiones perdió contra su hermana Serena.
También jugarán en esta pista: El británico Arthur Fery vs. el italiano Flavio Cobolli (#20), la ucraniana Elina Svitolina (#12) vs. la española Cristina Bucsa, Frances Tiafoe (#29) de EE.UU. vs. el local Jason Kubler.
* En el Margaret Court Arena: La griega María Sakkari vs. la francesa Léolia Jeanjean, el argentino Francisco Cerúndolo (#18) vs. el chino Zhang Zhizhen, el kazajo Alexander Bublik vs. el estadounidense Jenson Brooksby. Luego jugarán la tailandesa Mananchaya Sawangkaew vs. la británica Emma Raducanu (#28), entre otros partidos.