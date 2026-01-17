El arcoíris de Van der Poel lucirá en Benidorm; Felipe Orts por el podio

Peligró el duelo entre Van der Poel y Nys, pero a primeras horas de la mañana el equipo Alpecin Premier Tech anunció "la sorpresa" de la participación de su estrella.

Así, 16.000 espectadores que acudan a ver el espectáculo de ciclocrós disfrutarán de una carrera del máximo nivel que tendrá como escenario los parques de Foietes y El Moralet, donde los campeones de España, Felipe Orts y Sonia Rodríguez tratarán de estar cerca de las estrellas. En categoría femenina, la presencia de la implacable neerlandesa Lucinda Brand hace previsible el resultado.

Entre los favoritos justo es incluir al 8 veces campeón de España de la modalidad Felipe Orts, el ídolo de la Vila Joiosa, con la moral reforzada ante una prueba que se disputa a escasos kilómetros de su casa y en cuyo diseño de recorrido ha participado.

La francesa Amandine Fouquenet, acompañada por Célia Gery, jugará sus bazas de podio, sin olvidar a la húngara Blanka Vas y la prometedora británica Zoe Backstedt.

Felipe Orts y Sofía Rodríguez, recientes campeones nacionales de ciclocrós, lideran la participación española para la prueba de Copa del Mundo de Benidorm, mientras que Benjamín Noval será la referencia en la prueba juvenil masculina y Raúl Mira en Sub'23.

España estará representada por 57 ciclistas, entre ellos 12 corredores en la prueba elite masculina. Para el seleccionador nacional de ciclocrós, Javier Ruiz de Larrinaga, esta prueba de Benidorm Costa Blanca 2026 es "el momento más importante de la temporada" para la escuadra española.

"Es algo muy complicado. Sofía lleva muchos años en el ciclocrós, pero todavía es una chica muy joven y con un gran margen de progresión por delante. Con la motivación extra de correr en casa y con el nivel que tiene vamos a ver si puede hacer una gran carrera porque se lo merece", explica el técnico.

La atracción en la prueba juvenil será el doble campeón de España Benjamín Noval, quien durante la pasada gira navideña se subió al podio en el Plage Cross de Hofstade, donde fue segundo, y en la siempre competida prueba de Heusden Zolder, donde fue bronce.

También ilusiona en sub'23 la presencia del valenciano Raúl Mira. Tras reconquistar el título de campeón de España el pasado domingo, Mira llega a la Copa del Mundo con una buena hoja de servicio en la gira navideña, en la que destaca su 15º puesto en Koksijde y su doble undécima posición en la puntuable de Dendermonde y en el Azencross de Loenhout, por lo que un top10 también sería una aspiración lógica para el de la ‘terreta’.

A diferencia del barro pesado y el frío gélido de las pruebas en Bélgica o los Países Bajos, el ciclocross de Benidorm ofrece un escenario único: carreras secas, aunque hay previsión de lluvia, arena, velocidad, desnivel y un ambiente festivo que envuelve los parques de Foietes y El Moralet.

El circuito de Benidorm siempre se ha caracterizado por ser una carrera rápida. Sin embargo, para esta nueva edición, el diseño busca romper la carrera y ofrecer un espectáculo más selectivo y agónico hasta el final. La gran novedad, y la que probablemente decida la carrera, es la transformación de la antigua recta de meta.

La nueva línea de meta se ha reubicado y ahora "picará" hacia arriba, y además los corredores tendrán que superar un tramo de escaleras justo antes de encarar el esprint final. Es un diseño pensado para que gane el más fuerte, minimizando el factor suerte.

.- Elite Masculina. Felipe Orts, Miguel Díaz, José Antonio Díez, Ismael Esteban, Gonzalo Inguanzo, Mario Junquera, David Ovín, Miguel Rodríguez, Manuel Sánchez, Alain Suárez, Kevin Suárez, Javier Zaera.

.- Elite Femenina - Sofía Rodríguez, Nahia Arana, Marta Beti, Sara Bonillo, Luna Carrió, Sara Cueto, Ainara Elbusto, María Filgueiras, Alicia González, Lucía González, Carla Jiménez, Ana López, Lorena Patiño, Claudia San Justo, Andrea Velasco.