Polideportivo
17 de enero de 2026 - 11:10

El extremo Agustín Pastoriza, que recalará en Kazajistán, cuarta baja en Cultural Leonesa

León, 17 ene (EFE).- El extremo hispanoargentino de 29 años de la Cultural Leonesa, Agustín Pastoriza "Pibe", recalará en el FK Aktobe de Kazajistán, tras llegar a un acuerdo ambos equipos para concluir su vinculación, según ha informado la entidad culturalista.

Por EFE

El jugador de Adrogué, que llegó la pasada campaña al equipo leonés con el que logró el ascenso a LaLiga Hypermotion procedente del CD Arenteiro, ha participado en la actual temporada en 14 encuentros con la Cultural para un total de 655 minutos sumando un gol y una asistencia.

"Pibe" pasó por la cantera del Real Betis, para después pasar por el Coruxo, Pontevedra, Ourense, Burgos Promesas y Arenteiro, donde ofreció su mejor rendimiento hasta acabar en las filas culturalistas donde fue pieza clave para el técnico Raúl Llona.

Se trata de la cuarta baja del equipo leonés tras los también delanteros Daniel Paraschiv -Rapid Bucarest- y Paco Cortés -Levante UD-, además del lateral Juan Larios, éste repescado por el Southampton inglés y que podría traspasarle a otro equipo.