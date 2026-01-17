La italiana Nicol Delago sorprende en el descenso de Tarvisio con Vonn tercera

Delago, de 30 años, contaba hasta ahora con cinco podios en la Copa del Mundo, donde se estrenó en 2015, pero no había pasado del segundo puesto, por lo que en Tarvisio protagonizó su mejor carrera sin que las grandes favoritas pudieran desbancarla.

Su mejor clasificación este curso fue el noveno puesto en los descensos de Zauchensee y Val d'Isere, de ahí que la esquiadora de Bresasona no entrase a priori en las quinielas para subir a lo más alto del podio, si bien en el entrenamiento de ayer, viernes, marcó el mejor crono.

Vonn, que a sus 41 años venía de ganar dos de los cuatro descensos disputados este curso, no pudo repetir el éxito después de un error en la trazada en el sector intermedio que la relegó al tercer puesto, a 26 centésimas de la vencedora.

En una carrera en la que la niebla se hizo notar en algunos tramos altos, la esquiadora que más se acercó a Delago fue la alemana Kira Weidle-Winkelmann, ya con la referencia de la italiana, que bajó en tercer lugar, pero se quedó a 20 centésimas sin poder estrenar su palmarés de triunfos en esta campaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuarta fue la austriaca Nina Ortlieb, a 42 centésimas, y quinta, la germana Emma Aicher, a 80, mientras que algunas de las mejores en la especialidad, como la austriaca Cornelia Huetter y las italianas Laura Pirovano y Sofia Goggia, no tuvieron una buena actuación.

Tarvisio, en la frontera con Eslovenia, no formaba parte del calendario de la Copa del Mundo desde 2011, cuando Vonn fue segunda.

La estadounidense se mantiene al frente de la clasificación de descenso, con 400 puntos, seguida de Aicher, con 256, y de Weidle-Winkelmann, con 232.

En la general de la regularidad de la Copa del Mundo, la estadounidense Mikaela Shiffrin, quien no compite en descenso, conserva el liderato con 923 puntos, por delante de la suiza Camille Rast, con 753, quien tampoco participó en Tarvisio.

Vonn pasa a la tercera posición, con 510 puntos, al adelantar a su compatriota Paula Moltzan, con 502.

La Copa del Mundo prosigue este domingo en Tarvisio con la celebración del supergigante.