Azeez Al-Shaair, de los Texans, multado por la NFL por mensaje contra el genocidio en Gaza

Al-Shaair lució ese mensaje por primera vez durante el partido de la ronda de 'wildcard' del pasado domingo, en el que los Texans vencieron a los Pittsburgh Steelers. El 'linebacker' apareció de esta manera en una entrevista en 'SportsCenter', de ESPN.

Pese a la multa recibida, este domingo Al-Shaair volvió a lucir el mismo mensaje en el partido de la ronda divisional contra los New England Patriots.

El reglamento de la NFL prohíbe que los jugadores mostrar mensajes personales durante el día de partido.

Al-Shaair ha sido un vocal defensor de la causa palestina y ha usado el programa benéfico 'My Cause, My Cleats' de la NFL en beneficio de iniciativas palestinas.

"Si mi plataforma puede llevar aunque sea un poco de esperanza a las familias en Palestina, eso es para lo que quiero usarla", dijo Al-Shaair en un comunicado meses atrás, que volvió a difundir en redes sociales tras conocerse su multa este domingo.