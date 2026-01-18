El Covirán Granada iguala el peor inicio de un equipo en la ACB

El conjunto que ahora dirige Arturo Ruiz sólo fue capaz de vencer en la sexta jornada al Valencia Basket en el Palacio de los Deportes de Granada, por lo que enlaza diez derrotas seguidas y aún no conoce el triunfo como visitante.

Este desastroso balance de un partido ganado y quince perdidos en las 16 jornadas iniciales de la Liga Endesa suponen el peor comienzo de temporada de cualquier equipo en la máxima categoría nacional y ser el peor conjunto del siglo XXI.

Sólo el CB Murcia en las temporadas 1996/97 y 1998/99 firmó registros similares que los ahora sumados por los andaluces.

El Covirán Granada, que se encuentra a tres victorias de una permanencia que marca en la clasificación el MoraBanc Andorra con cuatro triunfos, disputó un buen encuentro en Málaga ante el Unicaja, pero, como tantas veces le ha ocurrido esta temporada, cedió ante el rival en unos minutos finales mal jugados.

El equipo rojinegro cerrará la primera vuelta el próximo sábado como local ante el Bilbao Basket antes de comenzar un segundo tramo liguero en el que tendrá que firmar unos registros extraordinarios si quiere lograr la permanencia.