El noruego McGrath gana el eslalon de Wengen y pasa a la liderar la especialidad

McGrath, que ya subió a lo alto del podio en el eslalon de Alta Badia (Italia) en diciembre, aventajó en 47 centésimas a Pinheiro y en 81 a su compatriota Henrik Kristoffersen, mientras que el suizo Loic Meillard fue cuarto.

Después de ser el más rápido en la primera bajada, McGrath, de 25 años, aguantó el ritmo del brasileño, que aspiraba a repetir su éxito de Levi (Finlandia) en noviembre, cuando se convirtió en el primer esquiador del país sudamericano en ganar una prueba de la Copa del Mundo.

El noruego sobrepasa en la general de eslalon al francés Paco Rassat, que después de sumar su segunda victoria en la prueba de Aldelboden (Suiza) el pasado día 11, fue descalificado en la segunda manga.

McGrath tiene 372 puntos, mientras que Pinheiro es segundo con 351 y el también francés Clement Noel, noveno en Wengen, ocupa la tercera posición, con 343.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la general de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, quien no compite en eslalon, conserva su liderato con holgura, con 1.105 puntos, seguido de Pinheiro (618) y de Mcgrath (578).

Las tres próximas citas de la Copa del Mundo serán en la estación austriaca de Kitzbühel del 23 al 25 de enero, con la celebración consecutiva del supergigante, el descenso y un nuevo eslalon.