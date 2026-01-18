Los legendarios 'raramuri' llegan a España para un entrenamiento en Madrid

Los raramuri, cuya tradición nació en la Sierra Tarahumara, un territorio donde correr es parte esencial de la vida diaria desde hace siglos, realizarán el entrenamiento a partir de las 9:45 por un espacio de dos horas.

La comunidad rarámuri —también conocida como tarahumara— es reconocida internacionalmente por su extraordinaria resistencia física y por una forma de entender el movimiento muy alejada de la competición moderna. En los caminos y cañones de Chihuahua, correr no es un deporte ni un entrenamiento planificado, sino una identidad cultural, medio de transporte, ritual comunitario y forma de subsistencia. Una relación con el territorio que ha convertido a estos corredores en símbolo de eficiencia, resistencia y conexión con la naturaleza.

El entrenamiento en Madrid permitirá a los participantes convivir, aprender y correr junto a esta cultura legendaria en el entorno urbano de la Casa de Campo y, de paso, conocer a los representantes de una comunidad atlética de las más influyentes del atletismo contemporáneo.