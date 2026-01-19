Desaparece la estatua de Seve Ballesteros en su localidad natal

En un mensaje en la red social Facebook, el ayuntamiento de la citada localidad explica que ha tenido conocimiento este lunes de la desaparición de la estatua, lo que ha puesto en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil, y señala que "todo apunta a un robo".

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, ha confirmado a EFE el hecho que la Guardia Civil ha informado de que está investigando.

El ayuntamiento, en su mensaje de Facebook, pide colaboración a los vecinos y que informen de "movimientos sospechosos" en las últimas 24 horas a las fuerzas de seguridad que tratan de esclarecer lo ocurrido.

Seve Ballesteros, que falleció en 2011 a los 54 años, está considerado uno de los mejores golfistas de la historia. En su carrera profesional logró 90 títulos, entre ellos dos en el Masters (1980 y 1983) y tres en el Open Británico (1979, 1984 y 1988).

