Martes 20 de enero de 2026

Ciudad de México. Hoteleros mexicanos advierten de un alza de precios debido a la organización del Mundial de Fútbol 2026 en las ciudades que acogerán el torneo y analizan el impacto que esto tendrá en la economía de los aficionados.

Melbourne (Australia). El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y ganador de las dos últimas ediciones del primer Grand Slam del año, debuta este martes frente al francés Hugo Gaston en el partido más atractivo de la jornada del Abierto de Australia.

Redacción deportes. Mucho se ha hablado y escrito sobre el 'jab' demoledor, el baile provocador, el teatro verbal y el carisma de Muhammad Ali, pero su legado más pragmático reside en los libros de contabilidad. En un deporte en que la cuenta de protección al púgil caído dura 10 segundos, Ali enseñó al ganador a contar para sí en millones de dólares. Por Hernán Bahos Ruiz

- NBA (-1 GMT): Philadelphia 76ers-Phoenix Suns (01.00), Chicago Bulls-Los Angeles Clippers y Houston Rockets-San Antonio Spurs (02.00), Utah Jazz-Minnesota Timberwolves (03.00) y Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, Golden State Warriors-Toronto Raptors y Sacramento Kings-Miami Heat (04.00).

Euroliga. 23ª Jornada (-1 GMT): Panathinaikos-Baskonia (20.15), Valencia Basket-París Basketball (FOTO) (20:30), Barça-Dubai (FOTO) (20:30) y Real Madrid-Emporio Armani Milan (FOTO) (20:45).

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb).

- Tour Down Under masculino, en Australia (hasta 25).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Kronplatz (Italia) (9.30 y 12.30 GMT).

- Liga de Campeones. 7ª jornada (-1 GMT): Kairat Almaty-Brujas (16.30), Bodo Glimt-Manchester City (18.45), Real Madrid-Mónaco, Inter-Arsenal, Villarreal-Ajax, Tottenham-Borussia Dortmund (LONDRES), Sporting de Lisboa-PSG, Olympiacos-Bayer Leverkusen y Copenhague-Nápoles (21.00).

- Chile. Supercopa. Semifinales: Huachipato-Univ. Católica (23.00).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

- Sorteo de los clasificatorios de la Billie Jean King Cup (11.00).

- Campeonato de Europa masculino, en Belgrado (hasta 25). Segunda fase. España-Hungría.

