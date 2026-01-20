Lucero ficha con la U de Chile y ‘borra’ el recuerdo de su pasado en Colo Colo

“Listo y sellado. Desde el fútbol brasileño llegó Juan Martín Lucero para integrarse oficialmente a nuestro Primer Equipo”, informó el club azul en un comunicado.

La prensa chilena, por su parte, recibió al argentino señalando que eliminó de sus redes sociales las fotos de su pasado en el ‘Cacique’.

El atacante llega como agente libre tras renunciar a más de un año de contrato que tenía vigente con el brasileño Fortaleza, que descendió a la segunda división brasileña a finales de 2025.

“Fue parte importante del equipo desde el 2023, completando un total de 177 partidos y 58 goles durante su estadía”, reseñó la institución laica.

Lucero se convierte en el cuarto refuerzo de la U y competirá en la zona de ataque con el ídolo chileno del club Eduardo Vargas y el uruguayo Octavio Rivero, ambos recién incorporados.

Los universitarios apuestan esta temporada por conquistar la liga chilena, que no ganan hace nueve años, y también participarán en la Copa Sudamericana, de la cual fueron semifinalistas el año pasado.

La experiencia y jerarquía han sido las características prioritarias de la U para reforzar su zona de goles, con futbolistas de larga trayectoria como Lucero, de 34 años, Vargas, de 36, y Rivero, de 33.

“El delantero se consolidó como un jugador capaz de moverse en todo el frente de ataque, habilidoso con el balón y dueño de una gran definición frente al arco rival”, reseñó el anuncio.

En su carrera, Lucero ha jugado en clubes argentinos como Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield, y en el mexicano Xolos de Tijuana.

La llegada de Lucero al equipo azul agita la liga chilena no solo por su pasado albo, sino por el contexto de su salida del ‘Cacique’.

Lucero fue castigado por la FIFA, pero el conflicto se resolvió en el Tribunal de Arbitraje (TAS) con una compensación económica que el Fortaleza brasileño pagó.

Después de su partida, el futbolista tuvo un reencuentro con los albos en abril de 2025 cuando volvió al estadio Monumental para enfrentarlos por la Copa Libertadores.

Aquella fue una jornada fatídica para el club chileno porque el duelo terminó suspendido por la invasión del campo de la barra local, luego de que dos hinchas fallecieron previo al partido en las afueras del estadio tras enfrentamientos con la Policía.

Tras pasar tres años en la liga brasileña, Lucero retorna a Chile con la recisión del contrato y por un sueldo menor, aunque no obstante lo coloca como uno de los jugadores mejores pagados de la liga junto a Arturo Vidal, quien sigue en Colo Colo.